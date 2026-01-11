Si erano dimostrati cordiali e disponibili ad effettuare le pulizie in casa di una signora appena defunta per conto dei parenti ma, una volta nell’appartamento, avrebbero portato via gioielli e preziosi per un valore che ammonterebbe a circa 50mila euro. A finire nei guai una coppia di Palma di Montechiaro adesso indagata per furto aggravato. I carabinieri, in una successiva perquisizione, hanno rinvenuto la refurtiva asportata a casa della defunta: orologi, collane, bracciali, anelli e circa duecento pezzi in oro.

La vicenda risale allo scorso 6 dicembre a Sulmona, nel cuore dell’Abruzzo. Marito e moglie, originari di Palma di Montechiaro, si sono offerti di effettuare le pulizie in casa della defunta in vista del funerale. Quando però i congiunti della donna sono rientrati nell’appartamento hanno fatto la scoperta: era sparito tutto l’oro di famiglia.

Il sospetto è subito ricaduto sui coniugi agrigentini, in possesso delle chiavi dell’abitazione. Il furto, infatti, è stato messo a segno senza alcun segno di effrazione. La procura di Sulmona ha delegato così i carabinieri di Palma di Montechiaro ad eseguire una perquisizione in casa di marito e moglie, nel frattempo rientrati in Sicilia. L’accertamento dava esito positivo con il ritrovamento di oro e gioielli.