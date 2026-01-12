E’ stata fissata per il prossimo 5 marzo davanti al Gup del Tribunale di Agrigento l’udienza preliminare nei confronti di cinque persone tre di Agrigento e due di Canicattì indagate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso. Il Gup dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno i cinque che sono finiti al centro di una inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Secondo le accuse che gli vengono contestate, tramite una cooperativa agricola con sede a Canicattì, dichiarata fallita e finita sotto inchiesta da parte delle fiamme gialle, avrebbero effettuato false assunzioni di immigrati molti dei quali residenti in vari centri della provincia di Agrigento con lo scopo di fargli ottenere il permesso di soggiorno e rimanere in questo modo in Italia. L’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che si è avvalsa anche di intercettazioni telefoniche ed ambientali risale al periodo compreso tra maggio 2021 e novembre 2022. Gli indagati sono difesi dagli avvocati: Calogero Santamaria, Ignazio Terranova e Salvatore Pennica.