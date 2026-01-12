Una via della città è stata intitolata ad Alfonso Lo Sardo, figura di spicco dell’imprenditoria agricola canicattinese. Il sindaco Vincenzo Corbo ha espresso grande soddisfazione per la decisione, sottolineando il valore umano e professionale del personaggio.

«Abbiamo intitolato una via della città ad Alfonso Lo Sardo. È per me motivo di orgoglio, perché ho conosciuto questo nostro concittadino, di cui ho profonda stima. Alfonso Lo Sardo è stato determinante per lo sviluppo della nostra agricoltura con lo spirito dell’impresa. La sua attività continua ancora oggi attraverso i figli. La figura di Alfonso Lo Sardo dà onore a Canicattì ed è un chiaro esempio per tutti», ha dichiarato il primo cittadino.

L’intitolazione rappresenta un riconoscimento al percorso di Lo Sardo, imprenditore che ha saputo innovare nel settore agricolo, contribuendo in modo significativo alla crescita economica del territorio. La sua eredità, portata avanti dai figli, continua a essere un punto di riferimento per l’agricoltura locale, simbolo di dedizione, visione imprenditoriale e attaccamento alle radici.