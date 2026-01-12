Divulgato il calendario trimestrale della raccolta di indumenti usati, a Campobello di Licata, a cura della Pubblica Amministrazione. Eccolo: gennaio, 17 e 31; febbraio: 14 e 28; marzo: 14 e 28. La raccolta si terrà dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area della “”Divina Commedia””” (dove insiste il distributore d’acqua pubblico). Si avverte che gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della ditta “”Ritessili””, incaricata dal Comune di gestire il servizio sul posto. Tra l’altro, possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse.

Giovanni Blanda