

Campobello, L’area tecnica del Comune ha determinato l’impegno di spesa sul conferimento, trattamento, raccolta e smaltimento di varie categorie merceologiche dei rifiuti solidi urbani, generati dalla raccolta urbana differenziata (area cimiteriale), come la frazione di materiale contraddistinta in “”imballaggi in materiali misti””. La somma impegnata è di euro 1.100 euro. Al sindaco e segretario comunale – fra gli altri – l’invio del documento.

Giovanni Blanda