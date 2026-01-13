Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo si riunisce stamattina a Canicattì. L’incontro è conseguente alla richiesta avanzata dal sindaco Vincenzo Corbo dopo i tanti episodi legati alla criminalità comune che si sono registrati in città nelle ultime settimane. In particolare, furti, rapine ma anche intimidazioni come l’incendio doloso di una abitazione di campagna di proprietà di un operaio cinquantenne. All’incontro che si terrà presso la sede centrale del municipio in Corso Umberto saranno presenti il Questore Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dell’arma dei carabinieri il Colonnello Nicola De Tullio e il comandante provinciale della Guardia di Finanza il Colonnello Gabriele Baron.