

La notizia ormai è certa. Non ci saranno carri allegorici per l’edizione 2026 del Carnevale Canicattinese. Le maestranze locali ad oggi , quando manca meno di un mese all’apertura della kermesse prevista per il 12 febbraio ( giovedì grasso) non si sono messe a lavoro per preparare i carri che poi avrebbero dovuto sfilare per le strade della città. L’incertezza economica ha sconsigliato i componenti dell”Unione Carristi di Canicattì di impegnarsi nella preparazione dei giganti di carta pesta che avrebbero dovuto allietare queste giornate di festa. Il carnevale a Canicattì quest’anno quindi dovrebbe vedere : le sfilate in maschera organizzate dalle scuole e altre iniziative che l’amministrazione comunale sta preparando.

Carmelo Vella