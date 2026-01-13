E’ stato un intervento condotto in condizioni meteo particolarmente avverse, quello portato a termine dai Tecnici della stazione Etna Nord del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati nel salvataggio di due famiglie con bambini ed un neonato, rimaste bloccate a causa di guasti e della viabilità resa pericolosa dalla presenza di neve e ghiaccio. L’allarme è scattato a seguito della segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Randazzo, che hanno richiesto l’intervento dei Tecnici del Soccorso Alpino, stante la situazione ad alto rischio evolutivo sanitario e le pessime condizioni meteorologiche nell’area. Le famiglie si erano dirette verso Piano Provenzana con due autovetture, una era rimasta immobilizzata a causa della strada ghiacciata, mentre la seconda autovettura aveva riportato un malfunzionamento. Una volta raggiunte le famiglie, i Tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto a mettere in sicurezza i bambini e gli adulti e ad accompagnarli a valle.