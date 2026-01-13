Max Gazzè porta sul palco di Gibellina (TP) “Musicae Loci”, il progetto live

musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le

tradizioni locali.

L’artista sarà in concerto venerdì 16 gennaio 2026 in Piazza 15 gennaio 1968

con appuntamento d’inizio alle ore 21.00 e ingresso gratuito. Lo spettacolo

rientra nel programma di eventi promossi per l’inaugurazione di Gibellina

Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, prima città a fregiarsi del

titolo dell’iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività

Contemporanea del Ministero della Cultura.

Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi

musicali, Gazzè torna ad immergersi nei territori e nelle tradizioni di

tutta Italia. Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola,

l’artista porterà sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che

assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo

verrà ospitato con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse. Un

progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area

geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte.

Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si

fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto nuovo e spettacolare.

Spaziando tra stili ed epoche diverse, ogni live dello spettacolo avrà una

versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente

ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno

al background sonoro dell’artista. Così, in una commistione reciproca di

note, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore

e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della

tradizione locale.