Max Gazzè porta sul palco di Gibellina (TP) “Musicae Loci”, il progetto live
musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le
tradizioni locali.
L’artista sarà in concerto venerdì 16 gennaio 2026 in Piazza 15 gennaio 1968
con appuntamento d’inizio alle ore 21.00 e ingresso gratuito. Lo spettacolo
rientra nel programma di eventi promossi per l’inaugurazione di Gibellina
Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, prima città a fregiarsi del
titolo dell’iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del Ministero della Cultura.
Conosciuto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi
musicali, Gazzè torna ad immergersi nei territori e nelle tradizioni di
tutta Italia. Affiancato dalle migliori Orchestre Popolari della penisola,
l’artista porterà sul palco le sue canzoni in una veste inedita, che
assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo
verrà ospitato con contaminazioni e suggestioni ogni volta diverse. Un
progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area
geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte.
Ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti si
fonderanno con le sonorità di Gazzè per un concerto nuovo e spettacolare.
Spaziando tra stili ed epoche diverse, ogni live dello spettacolo avrà una
versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente
ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno
al background sonoro dell’artista. Così, in una commistione reciproca di
note, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore
e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della
tradizione locale.