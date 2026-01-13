Nonostante gli fosse stato imposto l’alt al posto di blocco dei carabinieri ha ben pensato di premere sull’acceleratore e scappare. Una fuga durata ben poco visto che i militari dell’Arma lo hanno immediatamente bloccato.

A finire nei guai è un ventiseienne agrigentino, denunciato a piede libero per essersi rifiutato di fare l’alcol test e per porto abusivo di arma. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Il giovane, infatti, non soltanto non si è sottoposto al test ma nella sua disponibilità è stato rinvenuto anche uno spray al peperoncino.