Rimane lievemente ferito in un incidente autonomo, dopo aver perso il controllo della sua auto ed essersi ribaltato, ma all’arrivo dei carabinieri rifiuta di sottoporsi all’alcol test e viene così denunciato. È successo a Porto Empedocle dove un trentaseienne del posto è stato deferito all’autorità giudiziaria.

L’uomo stava percorrendo al volante del suo veicolo la strada statale 115 quando, giunto nei pressi di contrada Vincenzella, ha perso il controllo e si è ribaltato. Il 36enne ha riportato ferite lievi ma quando sono arrivati i carabinieri si è rifiutato di fare l’alcoltest ed è stato dunque denunciato.