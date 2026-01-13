Nella palestra comunale di Ravanusa, si è aperta la stagione 2026 dell’attività sportiva paralimpica siciliana. La città ha avuto l’onore di ospitare i Campionati regionali di società di tennistavolo, disputati su indicazione della Federazione ltaliana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale (FISDIR) e organizzati con grande professionalità dalla Pro-Sport Ravanusa.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Una giornata di sport autentico, inclusione e valori veri, che dimostra come lo sport sia uno straordinario strumento di integrazione, crescita e partecipazione.

Un sentito ringraziamento agli atleti, alle società partecipanti, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo importante appuntamento sportivo””.

Giovanni Blanda