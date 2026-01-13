I carabinieri della stazione di Lascari con i militati del radiomobile della compagnia di Cefalù, hanno eseguito un mandato d’arresto europeo nei confronti di un uomo palermitano, di 58 anni, ricercato a livello internazionale ed accusato di aver fatto parte di un’organizzazione criminale finalizzata ai furti di autovetture.

I militari hanno fermato l’uomo a bordo della propria autovettura e, dai controlli con le banche dati è emerso che a carico dello stesso, pendeva un provvedimento restrittivo emesso dal Belgio. L’arrestato è stato portato nel carcere di Termini Imerese, a disposizione della corte d’appello del tribunale di Palermo.

L’operazione rientra nell’ambito della cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione Europea e, si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, finalizzate a garantire l’efficacia dell’azione penale anche oltre i confini nazionali.