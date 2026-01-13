Una donna di origini marocchine di 41 anni è stata arrestata dalla Polizia a Modica, nel Ragusano, per il tentato omicidio del compagno, un modicano di 50 anni. L’uomo si trova ricoverato all’ospedale di Modica in prognosi riservata politraumatizzato con un polmone perforato, varie ferite e lesioni al costato. Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto.