Ladri in azione lo scorso fine settimana in contrada Giuliana alla periferia di Canicattì. Presa di mira l’ abitazione di campagna di un impiegato cinquantenne. Portati via attrezzature da lavoro ma anche bidoni di benzina. Su questo ennesimo furto compiuto in città indagano i carabinieri ai quali l’ uomo ha presentato denuncia.
Canicattì, Comitato per l’Ordine e la Sicurezza in Municipio: il Prefetto Caccamo rassicura i...
“C’è massima attenzione sul territorio di Canicattì”. Con queste parole il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha voluto rassicurare la comunità al termine...
Naro, continuano le operazioni di rimozione dei veicoli abbandonati: più decoro e tutela dell’ambiente
Il Comune di Naro rafforza le azioni a tutela del decoro urbano e dell’ambiente. È ufficialmente attivo il servizio di rimozione delle auto in...
Ravanusa, concluso il Natale: quando il calcio diventa solidarietà
“Un Natale per tutti” è stato molto più di un semplice evento sportivo: è stato un grande successo di partecipazione, emozione e solidarietà. A...
Ravanusa, Trasporto scolastico Scuola dell’Infanzia
Dal 2 febbraio sarà attivato il servizio di trasporto scolastico mattutino dedicato ai bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia del nostro Comune. Lo rende noto...
Campobello di Licata, attivazione di una procedura per la fornitura e installazione della videosorveglianza...
Comune di Campobello di Licata. Impegno di spesa e attivazione di una procedura, mediante trattativa diretta sul Mercato Economico Pubblica Amministrazione – Consip, ...
Spintoni e minacce ai poliziotti durante controllo, denunciati in due a San Leone
Avrebbero inveito, spintonato e minacciato i poliziotti impegnati in un normale controllo del territorio lungo viale delle Dune, a San Leone. Protagonisti di un...
Delia è partecipazione: Chiusura temporanea dei bagni nel plesso scolastico
Si è verificato il cedimento di una porzione del controsoffitto in cartongesso all’interno del bagno della scuola dell’infanzia, situata nel plesso delle scuole elementari. Sul...