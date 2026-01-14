Ladri in azione lo scorso fine settimana in contrada Giuliana alla periferia di Canicattì. Presa di mira l’ abitazione di campagna di un impiegato cinquantenne. Portati via attrezzature da lavoro ma anche bidoni di benzina. Su questo ennesimo furto compiuto in città indagano i carabinieri ai quali l’ uomo ha presentato denuncia.


