La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, 4 giovani catanesi, tre ventenni e un ventisettenne, che, nella notte dell’Epifania, hanno messo a segno una rapina in un tabacchino presente in una stazione di servizio nel territorio di Caltagirone.

I quattro rapinatori, con diversi precedenti, sono stati intercettati mentre facevano rientro a Catania dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. A bordo dell’auto, con targa parzialmente coperta, avevano circa 300 pacchi di sigarette, unitamente ad alcune sigarette elettroniche, per un valore commerciale di 5000 euro, nonché il fondo cassa dell’esercizio commerciale, per circa 120 euro in monete.

I ladri sono riusciti ad intrufolarsi nel tabacchino del distributore di benzina e, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’attività commerciale, hanno svaligiato gli scaffali e gli espositori delle sigarette per poi caricarli nel portabagagli della macchina. In queste fasi, sono stati notati da un cliente del distributore di benzina che, mentre faceva rifornimento, si è accorto dei movimenti sospetti e, per questo, è stato minacciato dai ladri che gli hanno intimato di non intromettersi. Il cliente, però, non ha esitato a contattare i poliziotti della sala operativa della Questura, mediante il numero unico d’emergenza. Lanciato l’allarme via radio, i poliziotti della squadra volanti si sono messi sulle tracce dei rapinatori e, dopo un lungo inseguimento, li hanno bloccati sulla statale 192, mentre sfrecciavano in auto a folle velocità. Dopo aver riportato la situazione alla calma, i quattro rapinatori sono stati accompagnati negli uffici di Polizia dove sono stati identificati compiutamente e arrestati per il reato di rapina, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel frattempo, il titolare del tabacchino ha formalizzato la denuncia presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone. Informato il PM di turno, i quattro catanesi sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip, mentre la merce e i soldi rubati sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.