Gabriele Calvaruso, 19 anni è morto in ospedale a Villa Sofia. Il giovane è rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in viale Europa ad Alcamo. Il ragazzo era ricoverato al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso subito dopo lo scontro. Le sue condizioni, apparse fin da subito disperate. I rilievi e le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Quando Gabriele era giunto in ospedale, nel pomeriggio di ieri, il quadro clinico era già estremamente critico. Il giovane aveva riportato gravissimi traumi, soprattutto alla testa, e aveva perso una grande quantità di sangue. I medici del Trauma center hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Nella notte il suo cuore ha cessato di battere, lasciando nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità.

L’incidente si era verificato poco prima dell’incrocio con via Narici, lungo viale Europa. Per cause ancora in fase di accertamento, si erano scontrate due motociclette che procedevano nella stessa direzione di marcia, verso Sud: una moto da cross Beta e un’Honda 125, quest’ultima condotta da Gabriele Calvaruso. L’impatto è stato particolarmente violento e il 19enne è stato sbalzato sull’asfalto, battendo con forza la testa.

Subito dopo lo scontro, le condizioni del giovane erano apparse drammatiche. La copiosa perdita di sangue ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra i presenti. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno compreso la gravità della situazione e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ragazzo a Palermo nel tentativo di garantirgli cure specialistiche immediate.

Meno gravi, invece, le conseguenze per l’altro motociclista coinvolto, un ragazzo di 17 anni. Il minorenne ha riportato ferite lievi ed è stato accompagnato all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia municipale di Alcamo. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e per stabilire eventuali responsabilità. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.