Si sarebbe scagliato contro mamma e papà al loro rifiuto di consegnargli dei soldi che sarebbero serviti per acquistare dello stupefacente. È una delicata storia familiare quella che arriva direttamente dal centro di Agrigento. A finire nei guai è un venticinquenne del posto, denunciato dagli stessi genitori stanchi di continue richieste di denaro e soprusi.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima insultato e poi aggredito fisicamente madre e padre che si erano opposti alla consegna del denaro. I genitori, finiti in ospedale ma per fortuna soltanto con qualche contusione, hanno deciso di denunciare il figlio che adesso dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.