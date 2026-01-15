L’Amministrazione comunale di Naro ha trasmesso una formale nota di diffida ad AICA, con la quale si chiede di “provvedere senza ulteriore ritardo ad eseguire tutte le riparazioni necessarie sulla rete idrica comunale, eliminando le perdite e i guasti più volte segnalati; rispettare rigorosamente la turnazione idrica, garantendo regolarità del servizio, trasparenza nella gestione e una puntuale informazione all’utenza; assicurare il corretto svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali e della normativa vigente; trasmettere all’ Ente, entro un termine perentorio, un dettagliato cronoprogramma degli interventi e delle azioni previste, finalizzato al ripristino della piena funzionalità del servizio idrico”.

“La diffida, si legge ancora nella nota a firma del sindaco Dalacchi, si rende necessaria alla luce dei reiterati guasti e del mancato rispetto della turnazione idrica, che stanno causando gravi e inaccettabili disagi all’intera popolazione. Si registrano inoltre significative inadempienze anche in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovrebbero prevenire e limitare le criticità attualmente riscontrate. Qualora la nota non dovesse essere riscontrata e nei prossimi giorni non venga ripristinata la regolare fornitura idrica alle utenze, come diritto fondamentale dei cittadini, l’Amministrazione comunale si vedrà costretta a investire formalmente della questione gli organi regionali e nazionali competenti. Il Comune di Naro non può e non deve essere considerato l’ultima ruota del carro da chi è chiamato a gestire un servizio pubblico essenziale e di primaria importanza come quello idrico, sottolinea in conclusione il primo cittadino che continuerà a vigilare e ad agire con determinazione a tutela dei diritti dei cittadini.