Per il secondo anno consecutivo, la Regione Siciliana rilancia il proprio impegno nel sostenere il diritto allo studio e l’inserimento lavorativo dei giovani, investendo concretamente sugli ITS Academy dell’Isola.

Con il Decreto Dirigenziale n. 3335 del 30 dicembre 2025, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha confermato le borse di studio per l’anno formativo 2025/2026, ampliandone però la portata con un’importante novità: da quest’anno sarà possibile utilizzare il contributo anche per svolgere esperienze formative all’estero, sia in Paesi europei che extraeuropei.

Una misura strategica per chi intende arricchire il proprio percorso formativo con tirocini internazionali, favorendo lo sviluppo di competenze globali e aumentando le chance occupazionali al termine del corso di studi.

Oltre 3,4 milioni di euro per gli ITS Academy siciliani

L’investimento complessivo supera i 3,4 milioni di euro e si inserisce nel quadro delle politiche della Regione Siciliana per rafforzare l’offerta formativa post-diploma. Gli ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori) sono percorsi biennali ad alta specializzazione tecnica, pensati per colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro. Oggi, grazie al nuovo decreto, offrono un’opportunità in più: vivere esperienze internazionali retribuite.

La permanenza all’estero deve avere una durata minima di due settimane. L’importo massimo del contributo varia a seconda del Paese di destinazione:

2.000 euro per i Paesi dell’Unione Europea;

2.500 euro per gli altri Paesi europei;

3.000 euro per i Paesi extraeuropei.

“Con questa iniziativa, rafforziamo l’offerta formativa degli ITS Academy – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano –. L’obiettivo del governo Schifani, che ha destinato oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali per borse di studio, stage, tirocini in azienda e per la prima volta da quest’anno anche per il rimborso spese per esperienze formative all’estero degli studenti degli ITS Academy, è potenziare l’alta formazione tecnologica, sostenere l’internazionalizzazione delle competenze e ampliare le opportunità professionali dei giovani siciliani, offrendo loro concrete occasioni di crescita personale e professionale”.

Un sostegno concreto per gli studenti

L’iniziativa è stata accolta con favore anche dagli enti formativi regionali, che da anni lavorano per rendere l’alta formazione più accessibile. “Si tratta di una misura di equità sociale – afferma Maria Pia Pensabene, Presidente dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo – perché in molti casi gli studenti degli ITS Academy hanno alle spalle famiglie fragili dal punto di vista economico e dare loro la possibilità di viaggiare e fare un’esperienza di studio e lavoro all’Estero ha un valore supplementare inestimabile. Ringrazio per questo l’Assessore Turano e i dirigenti del Dipartimento Regionale all’Istruzione per aver promosso tale misura con questa inedita formula”.

Il provvedimento, infatti, è pensato per rendere effettivo il diritto allo studio e promuovere una realizzazione concreta dei tirocini all’estero, già previsti nei percorsi di specializzazione ITS. Le borse saranno erogate nel rispetto dei parametri economici stabiliti dai decreti ministeriali:

ISEE massimo: 27.948,60 euro;

ISPE massimo: 60.757,87 euro.

Secondo quanto previsto dai Decreti Direttoriali MUR n. 180/2025 e n. 181/2025, ogni ITS Academy dovrà pubblicare un bando specifico per l’assegnazione delle borse.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’ITS Volta di Palermo all’indirizzo www.itsvoltapalermo.it o chiamare lo 091-336866.