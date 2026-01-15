Nuovo direttivo del Circolo di cultura “Leonardo da Vinci”, a Campobello di Licata. Questi i nomi: dott. Nazareno Romano, presidente; dott. Giuseppe Costanza vice presidente; Giuseppe La Mattina, Salvatore Grasso senior, Calogero Lana, Calogero Ragusa e Salvatore Terranova, consiglieri. Salvatore Paci nominato segretario amministrativo. L’assemblea si è tenuta presso i locali del circolo. La durata del mandato è annuale. Pertanto si procederà alla successiva nomina nel 2026.
Giovanni Blanda
Nuovo direttivo del Circolo di cultura “Leonardo da Vinci” a Campobello di Licata
