Un giovane è stato accoltellato a Capaci nel corso di una lite tra due gruppi di ragazzi alcuni del paese e altri che arrivavano dal quartiere della Marinella di Palermo.

Il ferito avrebbe avuto una lite nei giorni scorsi sempre con gli stessi giovani a Palermo.

Questa sera ci sono state due risse. La prima in piazza De Amicis all’ingresso del paese nei pressi della statua di Padre Pio e al comando della polizia municipale dove ci sono delle telecamere. Qui si sono affrontati una ventina di giovani. Uno di loro è stato pestato e un’auto sarebbe stata distrutta. Poi i giovani del paese sono fuggiti. Uno di loro è stato rincorso e accoltellato in Piazza della Repubblica.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla lite.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini utili alle indagini.