“La criminalità organizzata e il mercato della droga rappresentano una grave minaccia per la sicurezza delle persone, la legalità e la coesione sociale. Ogni forma di sfruttamento e illegalità va contrastata senza ambiguità e per questo il SIULP ringrazia il Questore Tommaso Palumbo, il dirigente della Squadra Mobile dr. Vincenzo Perta, il dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico dr.ssa Francesca Roberto, per l’iniziativa, la professionalità e l’efficienza del dispositivo di sicurezza finalizzato al controllo del territorio ed al contrasto della criminalità. Un plauso al personale dei rispettivi uffici per lo spirito di sacrificio e lo spiccato senso di iniziativa che ha portato al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti”, dichiara il Segretario Provinciale del Sindacato di Polizia SIULP Salvo Alonge che plaude gli arresti effettuati nelle ultime ore dal personale della Questura di Agrigento in forza presso la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di più operazioni di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

“Rinnoviamo l’impegno a promuovere legalità, prevenzione e informazione, sostenendo politiche pubbliche efficaci di contrasto alle dipendenze e di inclusione sociale, perché la sicurezza passa anche da lavoro dignitoso, formazione e servizi adeguati”, ha concluso il segretario Alonge.