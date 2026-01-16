Il DistrettoOrtofrutticolo Sud-Est Sicilia (DOSES) è un’organizzazione che raggruppa aziende agricole e della filiera ortofrutticola del sud-est siciliano, con sede principale a Vittoria (Ragusa), focalizzata sulla valorizzazione e innovazione delle produzioni locali per rafforzare la competitività sui mercati nazionali e internazionali, unendo produttori, trasformatori e distributori in un unico ecosistema di sviluppo sostenibile.

Un sistema consortile integrato di imprese del settore ortofrutticolo riconosciuto ufficialmente nel 2020 che unisce oltre 200 aziende siciliane per creare una filiera più forte e sostenibile .

Obiettivi principali del Distretto sono l’Innovazione: Condividere competenze e adottare nuove tecnologie; la Competitività: Rafforzare la presenza sul mercato nazionale e globale; la Sostenibilità: Creare una filiera più ecologica e orientata alla qualità .

Soddisfazione viene espressa da Giancarlo Granata presidente provinciale di Fedagricoltura il quale dichiara : “ la nomina dell’amico Diego Milazzo rappresenta un momento di attenzione nei riguardi del comprensorio canicattinese da sempre particolarmente vocato alla produzione agricola di eccellenza e delle aziende agricole del territorio che hanno aderito al Distretto “.

L’adesione al Distretto continua Giancarlo Granata può rappresentare quel valore aggiunto per le nostre aziende in termini di erogazione di servizi, di innovazione e di supporto alla commercializzazione .

Diego Milazzo esprime compiacimento per la sua nomina ringraziando per la fiducia accordata dichiara che : “ è suo intendimento proporre l’organizzazione prossimamente di un evento a Canicattì di presentazione del Distretto e delle sue funzioni e dei servizi erogati per gli associati “ .