Il Consorzio di Tutela e Miglioramento della Filiera della Mandorla di Avola sarà presente a SIGEP World 2026, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 al Rimini Expo Centre, con uno spazio espositivo all’interno dell’area istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf).

La partecipazione del Consorzio rientra nel piano di promozione e valorizzazione della frutta in guscio, campagna nazionale promossa dal Ministero per tutelare e sostenere l’intero comparto della frutta in guscio italiana, garantendo la presenza dei Consorzi di tutela in alcuni dei più importanti appuntamenti fieristici dedicati alla promozione agroalimentare.

Il Consorzio della Mandorla di Avola esprime il proprio ringraziamento al Masaf per l’invito e per il supporto istituzionale, che consente di rafforzare il percorso di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e di consolidare il ruolo dei consorzi come strumenti di sviluppo territoriale.

«La presenza a eventi come SIGEP rappresenta un passaggio fondamentale per continuare il lavoro di costruzione di valore attorno al comparto della Mandorla di Avola – , dichiara Francesco Midolo, direttore del Consorzio -. Un valore che non deve rimanere astratto, ma che deve tradursi concretamente in opportunità e benefici per i produttori, vero cuore della filiera. Occasioni come queste permettono di rafforzare il posizionamento del prodotto e di creare relazioni utili alla crescita del comparto».

Sulla stessa linea anche il presidente del Consorzio, Giorgio Cappello, che sottolinea la continuità del percorso avviato. «La partecipazione a SIGEP 2026 – dice – si inserisce nel solco dell’ottimo lavoro di promozione avviato lo scorso anno, che intendiamo proseguire con determinazione. Grazie al sostegno del Ministero, possiamo garantire al nostro prodotto vetrine di assoluto prestigio, all’altezza di un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale come la Mandorla di Avola».

All’interno di SIGEP World, manifestazione di riferimento internazionale per il foodservice, la pasticceria e l’industria dolciaria, il Consorzio presenterà la Mandorla di Avola come simbolo di qualità, identità territoriale e tradizione produttiva, rafforzando il messaggio di tutela e valorizzazione della frutta in guscio italiana.

La presenza a SIGEP 2026 conferma l’impegno del Consorzio nel perseguire strategie di promozione strutturate e condivise, in sinergia con le istituzioni, a sostegno di una filiera agricola di eccellenza.