Determina dirigenziale del Comune DI Campobello di Licata. Deliberato il rimborso spese sostenute dalle famiglie degli studenti pendolari che, motivatamente, hanno richiesto di avvalersi di mezzi alternativi al servizio pubblico di linea (per Caltanissetta).
L’impegno di spesa e’ di 13 mila 500 euro.
Il contributo è concesso pari all’80 per cento del costo dell’abbonamento.
Giovanni Blanda
