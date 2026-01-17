L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ugo Foscolo” di Canicattì (Liceo Classico, Scientifico e Linguistico) ha presentato il ricco calendario di eventi dedicati all’orientamento scolastico per il periodo gennaio-febbraio 2026. Un programma fitto di appuntamenti pensato per aiutare studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie a conoscere da vicino la realtà liceale dell’istituto ubicato tra via Pirandello e via Pasolini.

Il primo format proposto è “Vado al liceo”, un’iniziativa che permette agli alunni di terza media (previa iscrizione obbligatoria) di vivere l’esperienza di vere lezioni in orario scolastico. Gli appuntamenti sono in programma nei sabati mattina del 17, 24 e 31 gennaio 2026. Durante queste giornate i ragazzi assisteranno a lezioni regolari presso i tre indirizzi di studio, potendo così toccare con mano l’organizzazione didattica, l’atmosfera delle classi e il metodo di lavoro caratteristico del Classico, dello Scientifico e del Linguistico.

Si prosegue con la Fiera dell’Orientamento, in calendario sabato 23 gennaio 2026 dalle ore 16:00 alle 18:00. In entrambe le sedi (via Pasolini e via Pirandello) saranno attivi sportelli informativi personalizzati e personalizzabili: un’occasione diretta per dialogare con docenti, referenti di indirizzo e studenti più grandi, ricevere chiarimenti sui programmi, sulle materie, sulle opportunità post-diploma e sulle specificità di ciascun percorso liceale.

Non mancano gli Open Day, appuntamenti domenicali e sabati pomeridiani pensati per accogliere intere famiglie:

Liceo Classico

Open Day in programma sabato 17 gennaio 2026 e domenica 1° febbraio 2026, con inizio alle ore 16:00 presso la sede di via Pirandello.

Liceo Linguistico e Liceo Scientifico

Open Day previsti per domenica 18 gennaio 2026 e sabato 31 gennaio 2026, sempre con ritrovo alle ore 16:00 nella sede di via Pasolini.

«Si tratta di un’offerta completa e diversificata – si legge nel materiale divulgativo dell’istituto – che consente a ciascun ragazzo di scegliere in modo consapevole il percorso più adatto alle proprie attitudini e aspirazioni future».

Per partecipare a “Vado al liceo” è necessaria la preiscrizione, mentre per gli Open Day e la Fiera dell’Orientamento è consigliata la prenotazione tramite i canali ufficiali della scuola (sito web dell’istituto o segreteria didattica).

L’Istituto “Ugo Foscolo” conferma così il proprio impegno nell’accompagnare le nuove generazioni nella delicata fase di scelta scolastica, puntando su trasparenza, accoglienza e contatto diretto con la quotidianità liceale.