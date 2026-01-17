Presso i locali della biblioteca comunale, a Ravanusa, si e’ discusso, insieme alla consulta dei tecnici comunali e ai “capi saldi” dell’ Ufficio Tecnico, sul nuovo Regolamento edilizio.

Sindaco Pitrola: “” ‘”Il regolamento e’ quasi pronto per essere proposto al Consiglio Comunale. Il confronto costruttivo e la concertazione, siamo sicuri, siano la chiave vincente di ogni processo di “costruzione”. Grazie a tutti gli ingegneri, architetti, geometra oggi presenti, ma soprattutto grazie alla nostra instancabile e straordinaria squadra “del terzo piano”””.

Giovanni Blanda