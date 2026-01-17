La Squadra mobile di Trapani, su segnalazione dei poliziotti della Digos, ha sequestrato oltre 47 chili di hashish. La droga, La droga, in 360 panetti di piccola grammatura, era custodita all’interno di una borsa in tela di plastica e avvolta da diversi strati di lana di vetro, verosimilmente per proteggere la sostanza stupefacente dall’acqua marina. La borsa, rinvenuta sull’arenile trapanese, in località Nubia, in territorio di Paceco, probabilmente era in acqua da qualche giorno e potrebbe essere stata trascinata in spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi. Gli investigatori ipotizzano che la borsa contenente l’hashish possa essere stata gettata in mare da un peschereccio, in occasione di un controllo in acqua. Ma non escludono che possa essere stata agganciata ad una boa dagli stessi trafficanti, allo stato ignoti, allo scopo di occultarla fino al successivo recupero. Il quantitativo di hashish sequestrato si aggiunge agli oltre 1000 chili di hashish che, lo scorso anno, la Polizia di Stato trapanese ha sequestrato in questa provincia e in quella agrigentina.
Sulla spiaggia trovato borsone con oltre 47 chili di droga: al via le indagini
