Ordinanza sindacale. Disposta la chiusura al traffico veicolare in via Arno (zona nord-ovest dell’abitato). In questa via si e’verificato un cedimento del manto stradale che rende la percorrenza di parte della carreggiata gravemente pericolosa e impraticabile. La chiusura della strada e’ stata ordinata per motivi di sicurezza, fino alla fine della criticita’. Sono esonerati la forza pubblica e i mezzi di soccorso.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, chiusura al traffico veicolare in via Arno
