Decreto sindacale sulla costituzione della commissione per la fornitura dell’elenco dei giudici popolari. Sono stati nominati i consiglieri comunali Angela Maria Serena D’Auria e Calogero Russo, quest’ultimo anche vicesindaco è assessore al Randagismo. E’ stato dato mandato al responsabile del primo settore Affari generali, Salvatore Grasso, di dare comunicazione dell’incarico ai nominati.

Giovanni Blanda