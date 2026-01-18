Decreto sindacale sulla costituzione della commissione per la fornitura dell’elenco dei giudici popolari. Sono stati nominati i consiglieri comunali Angela Maria Serena D’Auria e Calogero Russo, quest’ultimo anche vicesindaco è assessore al Randagismo. E’ stato dato mandato al responsabile del primo settore Affari generali, Salvatore Grasso, di dare comunicazione dell’incarico ai nominati.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, commissione per la fornitura dell’elenco dei giudici popolari
Campobello di Licata, commissione per la fornitura dell’elenco dei giudici popolari
Decreto sindacale sulla costituzione della commissione per la fornitura dell’elenco dei giudici popolari. Sono stati nominati i consiglieri comunali Angela Maria Serena D’Auria e Calogero Russo, quest’ultimo anche vicesindaco è assessore al Randagismo. E’ stato dato mandato al responsabile del primo settore Affari generali, Salvatore Grasso, di dare comunicazione dell’incarico ai nominati.