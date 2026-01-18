Conferimento dell’incarico legale per l’opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento, Annalisa Russello.
La pubblica amministrazione di Campobello di Licata, guidata dal sindaco Vito Terrana, ha dato l’incarico all’avvocato Giovanni Rinzivillo, del foro di Agrigento, per la tutela del Comune, per la somma di euro 1.526,24. Incarico conferito su decreto sindacale.
GIOVANNI BLANDA
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Comune: Conferimento dell’incarico legale per l’opposizione al decreto ingiuntivo
Campobello di Licata, Comune: Conferimento dell’incarico legale per l’opposizione al decreto ingiuntivo
Conferimento dell’incarico legale per l’opposizione al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Agrigento, Annalisa Russello.