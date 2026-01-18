Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 4, proprio a pochi passi dalla caserma dei Vigili del fuoco di Milazzo, in via Gramsci. Il fragore dell’impatto ha richiamato immediatamente l’attenzione dei soccorritori, permettendo un intervento quasi istantaneo. La squadra del distaccamento locale è uscita prontamente dalla sede per prestare le prime cure ai cinque occupanti di una vettura che, dopo una carambola, è finita ribaltata restando pericolosamente in posizione verticale sulla sede stradale.

A bordo dell’auto viaggiavano cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 23 anni che non si sarebbero fermati all’alt dei carabinieri. Nonostante la dinamica violenta e la posizione insolita assunta dal mezzo dopo il ribaltamento, nessuno dei passeggeri è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno potuto così procedere rapidamente con le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario. La tempestività dell’intervento è stata fondamentale per gestire lo shock dei ragazzi e monitorare le loro condizioni fisiche subito dopo l’impatto.

All’arrivo delle ambulanze del 118, i feriti sono stati affidati ai medici per le cure urgenti e il successivo trasporto in ospedale. La situazione più delicata riguarda una ragazza, la quale è stata trasportata d’urgenza presso un nosocomio di Messina a causa delle ferite riportate. Gli altri quattro giovani coinvolti sono stati invece trasferiti all’ospedale di Milazzo per ulteriori accertamenti, sebbene le loro condizioni non sembrino destare la stessa preoccupazione.

Oltre ai soccorritori, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Una ditta privata è intervenuta con un carroattrezzi per la rimozione del veicolo incidentato, mentre i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza della vettura e la bonifica dell’intera area stradale per ripristinare la viabilità. Solo dopo aver terminato le operazioni di pulizia e controllo, la squadra ha potuto fare rientro in caserma.

Foto blogsicilia