Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Dalle indagini condotte dalla Procura Distrettuale di Catania sono emerse, a seguito del sequestro di numerosi dispositivi informatici, decine di migliaia di file illegali.

L’indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale che, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.

All’interno dei dispositivi in uso a quattro indagati è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici, circostanza che ha determinato il loro arresto in flagranza di reato. Gli indagati sono di varie estrazioni sociali, impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile, con età compresa tra 50 e i 70 anni.