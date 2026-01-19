Prima avrebbe picchiato la moglie a margine di una lite familiare e, subito dopo, aggredisce anche la figlia quindicenne che era intervenuta in difesa della madre. È stato un pomeriggio di follia quello avvenuto nella giornata di sabato all’interno di un appartamento a Canicattì.

A finire nei guai un trentacinquenne del posto, denunciato a piede libero per i reati di maltrattamenti e lesioni. Mamma e figlia – 38 anni e 15 anni – sono finite in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Sono stati i sanitari del “Barone Lombardo” a chiamare la polizia. Gli agenti sono intervenuti e hanno identificato e denunciato l’uomo.