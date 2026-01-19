E’ in linea il link di collegamento alle stazioni meteo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in provincia, iniziativa che permette ai cittadini di poter accedere in tempo reale ad informazioni utili sulle condizioni del tempo e su vari parametri (pioggia, umidità, direzione ed intensità del vento, temperatura, ecc.) . Si tratta complessivamente di sette stazioni, attive nei comuni di Agrigento, Canicattì, Casteltermini, Santa Margherita Belice, Sciacca, Licata e Bivona. E’ un ulteriore arricchimento del nuovo sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico attivo dallo scorso dicembre grazie al complesso ed innovativo progetto realizzato dal Libero Consorzio di Agrigento, finanziato con fondi ottenuti dalla Regione Siciliana.

“Il libero accesso alle stazioni meteo” afferma il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino “è un ulteriore tassello all’impegno per la prevenzione delle emergenze e la tutela della sicurezza dei cittadini”.

Per l’accesso in tempo reale alle stazioni meteo i cittadini possono collegarsi tramite il link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16509

(Il percorso dalla home page istituzionale è: Organizzazione → Settore 5 → Protezione Civile → Stazioni meteo).