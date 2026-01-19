Un motociclista di soli 20 anni è stato travolto da un’auto in viale Strasburgo a Palermo. Il conducente del mezzo, anziché fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha proseguito la sua corsa lasciando il giovane agonizzante sull’asfalto.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, l’auto sarebbe arrivata da via Belgio a velocità sostenuta. In prossimità dell’incrocio con viale Strasburgo, il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando e colpendo frontalmente il centauro. Il personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il bollettino medico parla di numerose fratture e condizioni critiche, con una prognosi che resta riservata.

Nel frattempo, gli agenti stanno setacciando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. I frame potrebbero aver immortalato la targa o dettagli utili a identificare l’automobilista fuggitivo, che ora rischia l’accusa di omissione di soccorso e lesioni gravissime.