– Le notizie riguardanti la richiesta di

arresto per l’Onorevole Mancuso scuotono le fondamenta della politica

regionale.

Questi eventi sono la conferma per chi, come

il Movimento Sommatino Vince, osserva da tempo le dinamiche di potere del

nostro territorio, lavorando con costanza e laddove è mancata chiarezza,

presentando esposti puntuali a chi di competenza.

L’INIZIO DEL SECONDO ATTO

Quello a cui stiamo assistendo – dopo la

prima fase investigativa e l’annuncio ufficiale dell’inchiesta – è l’inizio di

un “Secondo Atto che va avanti senza freni”: la cuccagna è

definitivamente finita.

La classe politica legata alla segreteria

regionale di Forza Italia appare oggi come un esercito in rotta, impegnato in

una fuga disordinata nel disperato tentativo di slegare la propria immagine da

un sistema che sta implodendo. Il silenzio dei suoi alleati e dei suoi

candidati è la prova evidente del timore che la terra stia mancando sotto i

loro piedi.

UN APPELLO ALLA MAGISTRATURA

Il nostro Movimento ribadisce piena fermezza

e fiducia nell’operato della Magistratura. Auspichiamo che l’azione degli

inquirenti prosegua con determinazione, andando oltre i vertici per:

Indagare il cerchio politico: Verificare

ogni ramificazione e rete di conoscenze che si estende oltre il capoluogo.

Focus sui piccoli comuni: Accendere un faro

sulle realtà locali e su chi ha gestito il “banco” della politica come

un affare privato.

Trasparenza e Responsabilità: Individuare

chi ha permesso questo sistema di truffa e corruzione, anche solo attraverso un

colpevole silenzio.

CONSAPEVOLEZZA E VERITA’

Sottolineiamo con chiarezza che le attuali

accuse derivano dal lavoro della magistratura inquirente. Attendiamo con

trepidazione la fine delle indagini e il giudizio definitivo degli organi

competenti. Tuttavia, il dato politico resta cristallino: il sistema è al

collasso e la fuga generale verso “altre mete” ne è la conferma.

INIZIA LA BONIFICA DEL TERRITORIO

L’operazione “Nisseno Pulito” è

ufficialmente iniziata. Lo spettacolo della verità che ogni cittadino onesto

della provincia di Caltanissetta attendeva si sta allargando a macchia d’olio.

La nostra comunità è pronta a riprendersi il futuro, lasciandosi alle spalle

un’epoca di ombre e malaffare.

Firmato, Movimento Sommatino Vince