– Le notizie riguardanti la richiesta di
arresto per l’Onorevole Mancuso scuotono le fondamenta della politica
regionale.
Questi eventi sono la conferma per chi, come
il Movimento Sommatino Vince, osserva da tempo le dinamiche di potere del
nostro territorio, lavorando con costanza e laddove è mancata chiarezza,
presentando esposti puntuali a chi di competenza.
L’INIZIO DEL SECONDO ATTO
Quello a cui stiamo assistendo – dopo la
prima fase investigativa e l’annuncio ufficiale dell’inchiesta – è l’inizio di
un “Secondo Atto che va avanti senza freni”: la cuccagna è
definitivamente finita.
La classe politica legata alla segreteria
regionale di Forza Italia appare oggi come un esercito in rotta, impegnato in
una fuga disordinata nel disperato tentativo di slegare la propria immagine da
un sistema che sta implodendo. Il silenzio dei suoi alleati e dei suoi
candidati è la prova evidente del timore che la terra stia mancando sotto i
loro piedi.
UN APPELLO ALLA MAGISTRATURA
Il nostro Movimento ribadisce piena fermezza
e fiducia nell’operato della Magistratura. Auspichiamo che l’azione degli
inquirenti prosegua con determinazione, andando oltre i vertici per:
Indagare il cerchio politico: Verificare
ogni ramificazione e rete di conoscenze che si estende oltre il capoluogo.
Focus sui piccoli comuni: Accendere un faro
sulle realtà locali e su chi ha gestito il “banco” della politica come
un affare privato.
Trasparenza e Responsabilità: Individuare
chi ha permesso questo sistema di truffa e corruzione, anche solo attraverso un
colpevole silenzio.
CONSAPEVOLEZZA E VERITA’
Sottolineiamo con chiarezza che le attuali
accuse derivano dal lavoro della magistratura inquirente. Attendiamo con
trepidazione la fine delle indagini e il giudizio definitivo degli organi
competenti. Tuttavia, il dato politico resta cristallino: il sistema è al
collasso e la fuga generale verso “altre mete” ne è la conferma.
INIZIA LA BONIFICA DEL TERRITORIO
L’operazione “Nisseno Pulito” è
ufficialmente iniziata. Lo spettacolo della verità che ogni cittadino onesto
della provincia di Caltanissetta attendeva si sta allargando a macchia d’olio.
La nostra comunità è pronta a riprendersi il futuro, lasciandosi alle spalle
un’epoca di ombre e malaffare.
Firmato, Movimento Sommatino Vince