Tenta un furto in un’abitazione in via Lido, a Sciacca, ma resta ferito e viene individuato grazie alle impronte di sangue repertate dalla polizia. A finire nei guai un pregiudicato quarantenne di Menfi denunciato per i reati di tentato furto e danneggiamento.

Il colpo non è stato riuscitissimo in quanto l’uomo sarebbe riuscito a portare via poco e niente. Per introdursi nell’abitazione, secondo quanto ricostruito, avrebbe infranto un infisso e si sarebbe ferito. Grazie alle macchie di sangue trovate e analizzate dalla polizia è stato possibile risalire alla sua identità.