Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per cinquantanove assistenti amministrativi in forze presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Per loro, la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro con il quale incrementano il monte lavorativo ore da 18 a 30 ore settimanali. Oggi pomeriggio, presso i locali della Cittadella della Salute di Agrigento, i dipendenti, già stabilizzati ad inizio 2025, sono stati ricevuti dal direttore generale, Giuseppe Capodieci, per la firma del nuovo rapporto di lavoro.

“Il passaggio da 18 a 30 ore – ha commentato il direttora Capodieci – rappresenta certamente un elemento di serenità per i lavoratori ma, al contempo, giunge a potenziare la macchina amministrativa aziendale dando ulteriore impulso a diversi ambiti operativi. Si tratta di un traguardo che avevamo promesso e abbiamo mantenuto grazie al sostegno ottenuto dall’Assessorato Regionale della Salute e anche all’impegno profuso dal Settore Personale della nostra Azienda. Analogo provvedimento – conclude Capodieci – riguarderà, nel breve, circa duecento operatori socio sanitari in servizio presso le strutture della provincia”.