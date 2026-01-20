Ancora una intimidazione ai danni di un amministratore pubblico a Ravanusa. Nella giornata di ieri sono state tagliate tutte le ruote dell’automobile di proprietà del Segretario comunale Luigi Lazzaro.

A rendere noto l’episodio è il sindaco Salvatore Pitrola: “Un altro atto intimidatorio che ferisce la nostra comunità in danno di chi lavora per servirla con trasparenza e nel massimo rispetto delle norme. Nell’esprimere solidarietà al nostro segretario Comunale dico che non ci faremo fermare. I nostri atti amministrativi continueranno nel segno della trasparenza e della legalità e saranno proprio questi a tracciare il percorso degli investigatori per capire a chi stiamo dando fastidio”.

L’episodio avviene a circa un mese da un’altra intimidazione nei confronti del sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola. In quell’occasione, infatti, qualcuno ha posizionato davanti l’abitazione del primo cittadino tre proiettili, un mazzo di fiori e una bottiglia con del liquido infiammabile.