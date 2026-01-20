Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel capoluogo, con particolare attenzione al centro storico e ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

L’attività, svolta sia da personale in uniforme sia da militari in abiti civili, ha consentito di controllare 34 veicoli e complessivi 55 soggetti. Nel corso dei controlli, un ventenne è stato sorpreso in via San Francesco mentre consumava sostanze stupefacenti: la sostanza è stata sequestrata e il giovane segnalato alla competente Prefettura.

Le verifiche hanno interessato anche cinque distributori automatici presenti nel Comune. In un caso è emerso il mancato accertamento dell’età degli acquirenti, consentendo l’acquisto di alcolici anche a minorenni; in altri tre casi, invece, i distributori non sospendevano la vendita di alcolici negli orari prescritti e somministravano bottiglie in vetro, in violazione del Regolamento Comunale e con potenziali ricadute sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, specie nelle serate di maggiore affluenza giovanile. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 31.000 euro, con confisca della merce e delle apparecchiature. Seguiranno segnalazioni alle competenti autorità comunali per l’eventuale sospensione delle licenze di vendita.

I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale: tra i conducenti sottoposti a verifica, un quarantenne empedoclino è risultato alla guida con patente scaduta, mentre un giovane neopatentato è stato sorpreso in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida per un periodo di almeno quattro mesi.

I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, a tutela dei residenti del centro storico e dei titolari delle attività commerciali, con l’obiettivo di garantire sicurezza, tranquillità e rispetto delle regole di civile convivenza, soprattutto in occasione delle serate di movida