I carabinieri hanno denunciato un quarantenne di Canicattì sorpreso alla guida di un auto priva di assicurazione e con all’ interno una sciabola ed un coltello. Inoltre, i militari hanno accertato che lo stesso non aveva mai conseguito la patente di guida. Il controllo dell’ uomo è avvenuto la scorsa notte nei pressi di via Cesare Battisti. Per il canicattinese quindi è scattata una denuncia alla Procura per porto ingiustificato di arma o oggetti atti ad offendere. Inoltre gli sono state elevate sanzioni per un totale di 7000 euro.