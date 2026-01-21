Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi, dopo aver forzato la saracinesca, sono riusciti ad intrufolarsi in un negozio di abbigliamento per bambini lungo Corso Garibaldi. Una volta dentro si sono diretti verso il registratore di cassa, all’interno del quale erano custoditi i soldi, portandolo via. Poi la fuga.

Il colpo è avvenuto in piena notte. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Canicattì. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di telecamere che insistono nella zona.