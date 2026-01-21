L’amministrazione comunale di Ravanusa guidata dal sindaco Salvatore Pitrola lancia la Denominazione Comunale di Origine (De.Co), il riconoscimento che valorizza i prodotti tipici locali e le imprese. L’accesso è riservato a prodotti e aziende che dimostrano storicità, autenticità e un reale legame con il territorio di Ravanusa. Un’iniziativa intesa a creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità, e diretta a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Ravanusa rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. La Denominazione Comunale di Origine servirà ad attestare la nascita dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio diventando un efficace strumento promozionale del comune stesso.. “Entrare nella De.C.O. – dichiara il sindaco Salvatore Pitrola- significa essere custodi di tradizione, ambasciatori di una storia che continua e di un’identità che resta. A breve-conclude il capo dell’amministrazione comunale- verrà pubblicato il documento ufficiale con i requisiti del disciplinare e gli impegni richiesti alle imprese per accedere al riconoscimento De.Co”
Nasce la “De.Co Ravanusa”. Obiettivo: sostenere le imprese e valorizzare le eccellenze del territorio
