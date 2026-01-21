In relazione ai recenti fatti di cronaca riguardanti il prelievo e la vendita abusiva di acqua, AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini – ritiene doveroso fornire un chiarimento ufficiale e puntuale sulle modalità corrette di approvvigionamento tramite autobotti, così come previste dal contratto di somministrazione temporanea del Servizio Idrico Integrato.

Cosa prevede il contratto AICA

Il contratto stipulato con gli autobottisti regolarmente autorizzati stabilisce in modo chiaro che:

L’acqua è fornita da AICA

il costo dell’acqua NON viene pagato direttamente all’autobottista;

il consumo idrico viene fatturato da AICA direttamente all’utente finale tramite bolletta.

Il cittadino paga all’autobottista esclusivamente il servizio di trasporto

ogni richiesta di pagamento “forfettario” dell’acqua (es. 80 euro per 10.000 litri) è priva di fondamento contrattuale e va segnalata.

L’autobottista è tenuto alla rendicontazione obbligatoria ad AICA

ogni rifornimento deve essere tracciato e comunicato al Gestore;

in assenza di rendicontazione o in caso di prelievi irregolari, il contratto viene risolto di diritto e l’operatore escluso dagli elenchi AICA.

Il sistema tutela cittadini e operatori onesti

garantisce acqua controllata, tracciabilità dei volumi, correttezza tariffaria e sicurezza sanitaria.

Tolleranza zero verso l’abusivismo

AICA ribadisce che:

ogni forma di prelievo non autorizzato,

ogni vendita diretta di acqua fuori dal circuito AICA,

ogni richiesta di pagamento non conforme al contratto

costituisce grave violazione, con conseguenze amministrative, contrattuali e penali.

In questo contesto, AICA rinnova il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il costante presidio del territorio e per l’azione determinante a tutela della legalità, dei cittadini e degli autobottisti che operano correttamente, nel rispetto delle regole.

Autobottisti in regola con AICA

Ad oggi risultano regolarmente contrattualizzati e autorizzati con AICA esclusivamente gli operatori indicati nell’elenco ufficiale che segue, con relativo Comune di riferimento.

N.

RAGIONE SOCIALE

COMUNE

|N° MEZZI

VARDARO CARMELO

AGRIGENTO

2

2

MURATORE ANGELO

AGRIGENTO

VITELLO FRANCESCO

AGRIGENTO

1

POLLICINO TONINO

AGRIGENTO

5

LENTINI ALFONSO

AGRIGENTO

DIMARTRANS S.R.L.

AGRIGENTO

6

7

FCA S.R.L.S.

AGRIGENTO

1

8

FORTUNATO ANTONINA RITA

CAMPOBELLA DI LICATA

5

9

ORLANDO CALOGERO

CANICATTI

10

WATER TRANSPORT S.R.L.S.

CANICATTI’

11

LO GIUDICE ANGELO GABRIELE MARIO

CANICATTI’

1

12

RAITANO MICHELE

CANICATTI’

13

MARINO SANDRA

CANICATTI’

14

MARTINES VINCENZO

CANICATTI

2

15

LO FASO ANGELO

CANICATTI’

16

LA MARCA ANTONIO

CANICATTI

1

17

SA.VI. TRASPORTI S.R.L.S.

CANICATTI’

1

18

LO PRESTI CARMELO

[CANICATTI’

19

S.T.C SAFONTE TRASPORTI S.R.L.

CANICATTI’

20

S.G.L. TRASPORTI S.N.C. DEI F.LLI LAURIO CANICATTI’

1

21

SGA S.R. L.S.

CANICATTI’

22

PETRALITO SALVATORE

CANICATTI’

2

23

CACCIATO CALOGERO

CASTROFILIPPO

24

F.LLI PIRO S.N.C. DI PIRO GIUSEPPE & CI CATTOLICA ERACLEA

1

25

EDIL TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE

FAVARA

2

26

SORTINO SHARON

FAVARA

27

GRACI S.R.L.

LICATA

28

CASTIGLIONE SALVATORE

LICATA

29

CI MINO DOMENICO

PORTO EMPEDOCLE

30

MARIA MICHELE

PORTO EMPEDOCLE

31

MODICA SIMONE

PORTO EMPEDOCLE

32

MESSINA ANTONINO

PORTO EMPEDOCLE

33

RIZZO GIUSEPPE

RACALMUTO

1

34

RUSSELLO SALVATORE

RIBERA

2

35

SE.GI GROUP S.R.L.S.

RIBERA

1

36

MAROTTA CARMELO

RIBERA

1

37

LO SCRUDATO GIUSEPPE

SAN GIOVANNI GEMINI

1

38

BONFANTE GIUSEPPE

SCIACCA

2

39

CARLINO CALOGERO S.R.L.

SCIACCA

1

40

MONTALBANO AGOSTINO

SCIACCA

4

41

F.LLI VENEZIA SNC

SCIACCA

6

42

BONO SLP S.R.L.

SCIACCA

1

43

TEKNOSERVICE SRL

SCIACCA

1

44

DI SILVESTRO MARGHERITA (MULTISER

​

AICA invita i cittadini a:

diffidare di operatori non presenti in elenco;

segnalare richieste di pagamento anomale;

utilizzare i canali ufficiali per ogni chiarimento.

Legalità, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico sono azioni quotidiane.