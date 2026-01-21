In relazione ai recenti fatti di cronaca riguardanti il prelievo e la vendita abusiva di acqua, AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini – ritiene doveroso fornire un chiarimento ufficiale e puntuale sulle modalità corrette di approvvigionamento tramite autobotti, così come previste dal contratto di somministrazione temporanea del Servizio Idrico Integrato.
Cosa prevede il contratto AICA
Il contratto stipulato con gli autobottisti regolarmente autorizzati stabilisce in modo chiaro che:
L’acqua è fornita da AICA
il costo dell’acqua NON viene pagato direttamente all’autobottista;
il consumo idrico viene fatturato da AICA direttamente all’utente finale tramite bolletta.
Il cittadino paga all’autobottista esclusivamente il servizio di trasporto
ogni richiesta di pagamento “forfettario” dell’acqua (es. 80 euro per 10.000 litri) è priva di fondamento contrattuale e va segnalata.
L’autobottista è tenuto alla rendicontazione obbligatoria ad AICA
ogni rifornimento deve essere tracciato e comunicato al Gestore;
in assenza di rendicontazione o in caso di prelievi irregolari, il contratto viene risolto di diritto e l’operatore escluso dagli elenchi AICA.
Il sistema tutela cittadini e operatori onesti
garantisce acqua controllata, tracciabilità dei volumi, correttezza tariffaria e sicurezza sanitaria.
Tolleranza zero verso l’abusivismo
AICA ribadisce che:
ogni forma di prelievo non autorizzato,
ogni vendita diretta di acqua fuori dal circuito AICA,
ogni richiesta di pagamento non conforme al contratto
costituisce grave violazione, con conseguenze amministrative, contrattuali e penali.
In questo contesto, AICA rinnova il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il costante presidio del territorio e per l’azione determinante a tutela della legalità, dei cittadini e degli autobottisti che operano correttamente, nel rispetto delle regole.
Autobottisti in regola con AICA
Ad oggi risultano regolarmente contrattualizzati e autorizzati con AICA esclusivamente gli operatori indicati nell’elenco ufficiale che segue, con relativo Comune di riferimento.
N.
RAGIONE SOCIALE
COMUNE
|N° MEZZI
VARDARO CARMELO
AGRIGENTO
2
2
MURATORE ANGELO
AGRIGENTO
VITELLO FRANCESCO
AGRIGENTO
1
POLLICINO TONINO
AGRIGENTO
5
LENTINI ALFONSO
AGRIGENTO
DIMARTRANS S.R.L.
AGRIGENTO
6
7
FCA S.R.L.S.
AGRIGENTO
1
8
FORTUNATO ANTONINA RITA
CAMPOBELLA DI LICATA
5
9
ORLANDO CALOGERO
CANICATTI
10
WATER TRANSPORT S.R.L.S.
CANICATTI’
11
LO GIUDICE ANGELO GABRIELE MARIO
CANICATTI’
1
12
RAITANO MICHELE
CANICATTI’
13
MARINO SANDRA
CANICATTI’
14
MARTINES VINCENZO
CANICATTI
2
15
LO FASO ANGELO
CANICATTI’
16
LA MARCA ANTONIO
CANICATTI
1
17
SA.VI. TRASPORTI S.R.L.S.
CANICATTI’
1
18
LO PRESTI CARMELO
[CANICATTI’
19
S.T.C SAFONTE TRASPORTI S.R.L.
CANICATTI’
20
S.G.L. TRASPORTI S.N.C. DEI F.LLI LAURIO CANICATTI’
1
21
SGA S.R. L.S.
CANICATTI’
22
PETRALITO SALVATORE
CANICATTI’
2
23
CACCIATO CALOGERO
CASTROFILIPPO
24
F.LLI PIRO S.N.C. DI PIRO GIUSEPPE & CI CATTOLICA ERACLEA
1
25
EDIL TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE
FAVARA
2
26
SORTINO SHARON
FAVARA
27
GRACI S.R.L.
LICATA
28
CASTIGLIONE SALVATORE
LICATA
29
CI MINO DOMENICO
PORTO EMPEDOCLE
30
MARIA MICHELE
PORTO EMPEDOCLE
31
MODICA SIMONE
PORTO EMPEDOCLE
32
MESSINA ANTONINO
PORTO EMPEDOCLE
33
RIZZO GIUSEPPE
RACALMUTO
1
34
RUSSELLO SALVATORE
RIBERA
2
35
SE.GI GROUP S.R.L.S.
RIBERA
1
36
MAROTTA CARMELO
RIBERA
1
37
LO SCRUDATO GIUSEPPE
SAN GIOVANNI GEMINI
1
38
BONFANTE GIUSEPPE
SCIACCA
2
39
CARLINO CALOGERO S.R.L.
SCIACCA
1
40
MONTALBANO AGOSTINO
SCIACCA
4
41
F.LLI VENEZIA SNC
SCIACCA
6
42
BONO SLP S.R.L.
SCIACCA
1
43
TEKNOSERVICE SRL
SCIACCA
1
44
DI SILVESTRO MARGHERITA (MULTISER
AICA invita i cittadini a:
diffidare di operatori non presenti in elenco;
segnalare richieste di pagamento anomale;
utilizzare i canali ufficiali per ogni chiarimento.
Legalità, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico sono azioni quotidiane.