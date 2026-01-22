I Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lercara Friddi hanno tratto in arresto un uomo lercarese di 25 anni già sottoposto agli arresti domiciliari, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed evasione.

A causa di un acceso litigio con la compagna, veniva richiesto l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno assistito un accesso di rabbia dell’uomo che, nonostante la presenza dei militari, avrebbe colpito la donna al ventre, incurante del fatto che avesse in braccio la figlia di un anno.

L’indagato in preda all’ira, avrebbe inoltre distrutto gli arredi interni del proprio appartamento sino all’arrivo del suocero il quale, avrebbe rivolto al 25enne parole ingiuriose. Il giovane a quel punto, appropriatosi di un coltello ed evadendo dalla propria abitazione, avrebbe inseguito il suocero, colpendolo al braccio e cagionandogli un profondo taglio.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo, e unitamente ai servizi sociali del Comune di Lercara Friddi, si sono immediatamente attivati per la tutela dei minori presenti al momento dell’aggressione. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G. di Termini Imerese, è stato ristretto presso la casa circondariale “Burrafato”