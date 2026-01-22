La Pubblica Amministrazione, con delibera di Giunta municipale, guidata dal Sindaco Vito Terrana, ha approvato l’utilizzo del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali. Ecco che nasce “”Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali””.

Sono stati esitati i progetti. Il Sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, nel dicembre del 2024, è stato “”vittima di gesti violenti e intimidatori – illustra l’Esecutivo -, e per tale motivo al Comune è stata destinata dal fondo la somma di 12.782,69 euro da utilizzare secondo le autonomie scelte dall’Ente e per l’adozione di iniziative di sensibilizzazione per la promozione della legalità””. Il Comune intende destinare le risorse finanziarie, concesse dal Ministero dell’Interno, rispettivamente 6 mila euro al progetto formativo “”Legalità, rispetto e responsabilità civile: comprendere e prevenire la violenza”” della “”Società Coop Soc. Zura“” di Racalmuto e 6 mila euro al progetto “”Essere voce per chi non ha voce”” della “”Rete per la legalità Sicilia Aps”” di Sant’ Agata di Militello (Messina), per l’ ammontare complessivo di 12 mila euro.

Giovanni Blanda