In seguito al nuovo avviso meteo della Protezione Civile Regionale siciliana, che riduce l’Allerta Rossa e Arancione su gran parte della regione, nella giornata di domani la circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente.
“Al termine delle preventive verifiche tecniche della linea, saranno riattivate: alle 7.30 la Catania-Palermo, alle 13.15 la Caltanissetta-Agrigento e alle 14 la Siracusa-Caltanissetta. Riprenderà domani, con alcune modifiche all’offerta, anche la circolazione sulla Messina-Catania-Siracusa, mentre resterà chiusa la Catania-Caltagirone”, spiega Rfi.