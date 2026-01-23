Atto dirigenziale firmato ed emesso dall’area Ambiente del Comune.
Determina a contrarre il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti “” biodegradabili””, provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni, nell”‘ambito territoriale Ato 4. La spesa e’ di euro 14.585 euro.
Documento trasmesso a sindaco, segretario generale, ufficio contratti e servizi interessati compreso quello finanziario.
Giovanni Blanda
